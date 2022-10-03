Андрей Травников рассказал о выполнении задачи по частичной мобилизации, поставленной перед Новосибирской областью

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава региона отметил, что работу по решению бытовых вопросов проживания мобилизованных граждан в палаточном лагере и в казармах необходимо продолжить. В целом, выполнена основная задача, поставленная перед командованием Новосибирского высшего военного командного училища – в кратчайший срок развернуть дополнительные места размещения для мобилизованных граждан, которые прибывают не только из Новосибирской области, но и практически из всех регионов Восточной Сибири.

«Конечно, без нашей помощи военные не справились бы с выполнением этой задачи. Проделан большой объём работ по обустройству палаточного городка, казарменных помещений, по решению многих организационных, бытовых задач, – подчеркнул Андрей Травников. – Но хотел бы отметить, что пункт формирования и боевого слаживания на полигоне в Шилово продолжит свою деятельность на протяжении ещё нескольких недель. Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Попрошу активно продолжить обустройство палаточных городков, казарм и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений.

Прошлая неделя была напряжённой, выполнялись указы президента России о частичной мобилизации. Могу сообщить, что в Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершён. Мобилизационное задание, доведённое до Новосибирской области, выполнено. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи. Тем не менее, важно, чтобы ни один мобилизованный человек не остался без внимания. Просьба к главам муниципалитетов и городских округов эту работу также сопровождать», − сообщил глава региона.

Фото: nso.ru