Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова — о необходимой замене всех тополей в городе

«Тополя были высажены в свое время как быстрорастущие деревья, чтобы хоть как-то компенсировать (недостаток) зелени в городе. Все наши биологи и ботаники говорят, что все тополя в Новосибирске находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Их все надо менять», — подчеркнула заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, отвечая на вопросы депутатов в ходе сессии городского совета.

Также, по словам госпожи Терешковой, «надо полностью менять все деревья на бульваре Красного проспекта» и мэрия сейчас разрабатывает проект замены (деревьев) по всему городу.

В качестве примера она привела «эксперимент на Вокзальной магистрали, где провели снос больных деревьев и высадили 110 новых лип». «Это комплексное благоустройство, к которому мы должны приближаться», — добавила вице-мэр.

Депутаты в свою очередь обратили внимание на проблему «компенсационных посадок» после сносов аварийных деревьев. А такой строки в документах нет. Анна Терешкова уточнила, что для посадок необходим проект — чтобы не высаживать «куда-то», например на инженерные сети, и потом сносить.