Несколько новосибирских улиц перекрыто из-за аварийного ремонта теплотрасс

В Новосибирске ограничили проезд по пяти улицам города из-за работ по прокладке ливневой канализации и аварийного ремонта теплотрасс. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 23 сентября по 10 октября 2022 года закрыли для проезда улицу Новоуральскую в районе здания № 23.

С 25 сентября по 10 октября 2022 года на три метра сузили улицу Есенина в районе дома № 29.

С 25 сентября по 15 октября 2022 года закрыли для проезда улицу Максима Горького в районе жилого дома № 51.

С 26 сентября по 15 октября 2022 года на девять метров сузили улицу Крылова около дома № 20.

С 27 сентября по 27 октября 2022 года закроют проезд по участку бульвара Молодежи в районе жилых домов № 30-36а.

Городские власти рекомендуют водителям быть предельно осторожными и внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать ПДД.