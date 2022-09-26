В Новосибирске открылись две модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура»

Они заработали в Кировском и Первомайском районах города.
В Новосибирске начали работу ещё две модельные библиотеки – в Кировском и Первомайском районах города. Новая мебель и современное оборудование, стильный ремонт и обновлённый книжный фонд – всё это доступно читателям благодаря национальному проекту «Культура». Новосибирская область – в числе лидеров в стране по количеству открытых библиотек нового поколения: с 2019 по 2022 год модернизировано 19 модельных библиотек, а общее число обновлённых пространств к концу 2022 года составит 20.
«Благодаря нацпроекту библиотека становится не просто местом, куда приходят за книгой, а современным креативным пространством. Те новые возможности, которые появляются благодаря модернизации, позволяют самореализоваться человеку любого возраста», – отмечает замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
В статусе модельной открыла двери Библиотека-клуб им Н. Н. Носова – самая большая по площади муниципальная библиотека в Кировском районе Новосибирска. Каждому читателю теперь доступны абонемент, где представлен самый востребованный детский и подростковый «нон-фикшн», комиксы, книги 3D- и 4D-форматов, художественные произведения популярных серий и книги-лауреаты всевозможных литературных премий и конкурсов; событийная зона с подиумом для творческих встреч в непринуждённой обстановке и в непривычных для библиотеки форматах; компьютерный класс, оснащённый современным оборудованием и программным обеспечением; литературная гостиная с импровизированной сценой; зона VR и компьютерных игр; игротека с фондом настольных и развивающих игр более 100 наименований; а также творческая студия «Медиалаб» – оборудованная локация для подготовки качественного фото-, аудио-, видеоконтента.
Возрождение традиций семейного чтения – миссия библиотеки им. Володи Дубинина Первомайского района Новосибирска. Библиотечное пространство преобразовано в «Страну БИБЛИОвдохновения», территории которой расположены по возрастному принципу: «Маленький город» (0+), «Молодёжный квартал» (12+), «Читающий бульвар» (16+), а в зонах «АРТ-территория», «Парк эрудитов» и «На острове Буяне» можно проводить время всей семьёй. Уникальный интерактивный сказочный комплекс «На острове Буяне» – мультимедийный аудиогид для самостоятельных путешествий по экспозициям, мультстудия, интерактивное оборудование для создания мульт-путешествий по России дадут возможность приобщаться к культурному наследию нашей страны.
На модернизацию в рамках национального проекта «Культура» городские библиотеки получили из федерального бюджета по 5 млн рублей, которые были израсходованы на ремонт, покупку мебели, оборудования, программного обеспечения и обновления книжного фонда. Помимо этого, дополнительно были выделены средства регионального и муниципального бюджетов.
Фото: nso.ru
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