В Новосибирске открылись две модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура»

В статусе модельной открыла двери Библиотека-клуб им Н. Н. Носова – самая большая по площади муниципальная библиотека в Кировском районе Новосибирска. Каждому читателю теперь доступны абонемент, где представлен самый востребованный детский и подростковый «нон-фикшн», комиксы, книги 3D- и 4D-форматов, художественные произведения популярных серий и книги-лауреаты всевозможных литературных премий и конкурсов; событийная зона с подиумом для творческих встреч в непринуждённой обстановке и в непривычных для библиотеки форматах; компьютерный класс, оснащённый современным оборудованием и программным обеспечением; литературная гостиная с импровизированной сценой; зона VR и компьютерных игр; игротека с фондом настольных и развивающих игр более 100 наименований; а также творческая студия «Медиалаб» – оборудованная локация для подготовки качественного фото-, аудио-, видеоконтента.