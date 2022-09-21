Трамвайные пути в Новосибирске продлят от площади Калинина до левого берега

Впервые в нашем городе появится трамвайный маршрут, который соединяет берега.
После строительства нового Ельцовского моста трамвайные пути продлят от площади Калинина до Станционной, сообщили в департаменте транспорта мэрии городп Новосибирска. Произойдет это не ранее 2030 года.
Трамвайный маршрут после кольца на площади Калинина продлится по улице Дуси Ковальчук, свернет на Сухарную и через новый Ельцовский мост пройдет над Обью. Конечная остановка запланирована на пересечении с улицей Станционной. Это будет первый трамвайный маршрут города, соединяющий новосибирские берега.
Отметим, что эти планы будут реализованы не ранее 2030 года, на который запланировано возведение пятого новосибирского моста через Обь.
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