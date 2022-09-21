Трамвайные пути в Новосибирске продлят от площади Калинина до левого берега

После строительства нового Ельцовского моста трамвайные пути продлят от площади Калинина до Станционной, сообщили в департаменте транспорта мэрии городп Новосибирска. Произойдет это не ранее 2030 года.

Трамвайный маршрут после кольца на площади Калинина продлится по улице Дуси Ковальчук, свернет на Сухарную и через новый Ельцовский мост пройдет над Обью. Конечная остановка запланирована на пересечении с улицей Станционной. Это будет первый трамвайный маршрут города, соединяющий новосибирские берега.

Отметим, что эти планы будут реализованы не ранее 2030 года, на который запланировано возведение пятого новосибирского моста через Обь.