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Трамвайные пути в Новосибирске продлят от площади Калинина до левого берега

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Впервые в нашем городе появится трамвайный маршрут, который соединяет берега.

pixabay.com

После строительства нового Ельцовского моста трамвайные пути продлят от площади Калинина до Станционной, сообщили в департаменте транспорта мэрии городп Новосибирска. Произойдет это не ранее 2030 года.

Трамвайный маршрут после кольца на площади Калинина продлится по улице Дуси Ковальчук, свернет на Сухарную и через новый Ельцовский мост пройдет над Обью. Конечная остановка запланирована на пересечении с улицей Станционной. Это будет первый трамвайный маршрут города, соединяющий новосибирские берега.

Отметим, что эти планы будут реализованы не ранее 2030 года, на который запланировано возведение пятого новосибирского моста через Обь.

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