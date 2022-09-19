Глава Новосибирской области заявил об ужесточении контроля качества дорожных работ

Дорожные вопросы обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве.
просто выявить замечания, но и вместе с подрядной организацией провести внутреннее расследование, выявить причины появления дефектов – какие отступления от технологии, и кем, были допущены, чтобы дефект стал возможен. Объемы дорожного строительства и ремонта в Новосибирской области будут только расти, строить будем сами – подрядчиков будем развивать, в том числе – по выстраиванию процедур контроля качества», – отметил Андрей Травников.
О реализации мероприятий по повышению качества дорожных работ губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В соответствии с планом мероприятий по усилению контроля качества выполнения дорожных работ предусмотрено привлечение к осуществлению контроля специализированных инженерных организаций. В регионе заключены контракты на осуществление строительного контроля на 18 объектах, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В результате проведенных проверок наблюдается тенденция к повышению качества выполненных подрядными организациями работ и уменьшение количества выявляемых замечаний.
По состоянию на 16 сентября строительным контролем, выполненным специализированными организациями, было выявлено 23 нарушения на 9 объектах, наиболее серьезные из них относятся к качеству асфальтобетонного прикрытия. Для их устранения подрядными организациями, за свой счет, было переустроено около 400 квадратных метров покрытия, заказчиком применено штрафных санкции к подрядным организациям на сумму 30,8 млн рублей. В настоящее время все замечания устранены в полном объеме.
Фото: nso.ru
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