Фейерверк не состоится. Празднование юбилея Новосибирской области пройдет без салюта

Региональные власти решили отменить праздничный салют на 85-летие Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в интервью порталу AfterShock.News. По его словам, ряд праздничных мероприятий все же состоится, так как они способствуют сплочению жителей региона, однако, «организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе в настоящее время неуместно».

«Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет», – цитирует пресс-служба правительства Андрея Травникова.