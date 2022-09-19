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Фейерверк не состоится. Празднование юбилея Новосибирской области пройдет без салюта

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По словам губернатора Андрея Травникова, «организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе в настоящее время неуместно».

pixabay.com

Региональные власти решили отменить праздничный салют на 85-летие Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в интервью порталу AfterShock.News. По его словам, ряд праздничных мероприятий все же состоится, так как они способствуют сплочению жителей региона, однако, «организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе в настоящее время неуместно».

«Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет», – цитирует пресс-служба правительства Андрея Травникова.

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