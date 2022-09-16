Андрей Травников рассказал о радикальном изменении «карты» здравоохранения Новосибирска

«В ближайшие пять лет нам предстоит ввести такие мощности первичного звена в медицинской сфере, какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за две пятилетки», — сообщил глава региона.
До конца сентября в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной будет завершено возведение монолитного каркаса здания поликлиники №2. Сейчас готовность объекта – выше 35 процентов: работы ведутся на уровне четвёртого этажа. Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадках строительства объектов здравоохранения в Новосибирске и на станции Мочище.
Глава региона подчеркнул: «В ближайшие пять лет нам предстоит ввести такие мощности первичного звена в медицинской сфере, какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за две пятилетки. Это кардинально поменяет «карту» нашего здравоохранения. Основной принцип при возведении новых объектов – приближение максимального числа видов помощи к людям, к местам проживания. В районных центрах области мы уже видим ЦАОПы и сосудистые центры с лабораториями и диагностическим оборудованием, которые раньше можно было увидеть только в столице нашего региона, и то в федеральных медцентрах. За различными процедурами теперь не надо ездить за сотни километров, можно получить все услуги рядом с домом. Такого же принципа мы придерживаемся при строительстве в Новосибирске того, что по старинке ещё называем «поликлиниками», хотя это уже – крупные амбулаторные центры. Они совмещают в себе функционал поликлиники и других направлений медицинской работы – круглосуточных травмпунктов, женских консультаций, специализированных отделений, которые будут обслуживать население нескольких районов города.
Бо́льшая часть объектов возводится по схеме государственно-частного партнёрства. Это гибкий инструмент, который позволяет нам начинать реализацию проекта уже сегодня, а дополнительное финансирование привлекать по ходу работ.
Также обращаю внимание своих коллег на то, что очень важно вокруг таких новых объектов обустраивать всю необходимую инфраструктуру – подъездные пути, парковки, благоустройство территории и прочее», – поручил губернатор.
Поликлиника №2 рассчитана на 939 посещений в смену и сможет обслуживать более 50 тысяч жителей Октябрьского района. На прилегающей территории будет устроено 90 парковочных мест для пациентов. В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, оборудованные более 520 единицами основной медицинской техники. Это современные комплексы компьютерной томографии и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований. Всего на объекте предусмотрено свыше 6,5 тысяч единиц технологического оборудования. Здесь будут созданы рабочие места для 650 человек.
Поликлиника №22 общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров будет обслуживать 60 тысяч жителей Кировского района. Будущее пятиэтажное здание рассчитано на 907 посещений в смену, рядом будет устроено 89 парковочных мест. В поликлинике предусмотрено взрослое и детское отделения, планируется оборудование медучреждения почти 600 единицами основной медицинской техники. Среди них современные комплексы компьютерной томографии и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований. Всего на объекте предусмотрено свыше 7,8 тысяч единиц технологического оборудования. Новые рабочие места будут открыты для 411 специалистов.
Кроме того, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Мочище до конца этого года будет введена современная амбулатория, рассчитанная на сто посещений в сутки. В здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. К амбулатории будут прикреплены 5900 человек – жители станций Мочище и Иня-Восточная, посёлков Витаминка и Ленинский, села Новокаменка.
Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утверждённой Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена. В её рамках запланировано строительство 19 объектов в разных районах области, в этом году планируется ввод девяти объектов, в частности, в п. Ложок, в п. Тулинский, в п. Мичуринский, в п. Кудряшовский, с. Криводановка, микрорайоне Новомарусино в Новосибирске. Одна амбулатория – в селе Верх-Тула – уже введена в эксплуатацию.
Фото: nso.ru
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