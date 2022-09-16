Андрей Травников рассказал о радикальном изменении «карты» здравоохранения Новосибирска

Глава региона подчеркнул: «В ближайшие пять лет нам предстоит ввести такие мощности первичного звена в медицинской сфере, какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за две пятилетки. Это кардинально поменяет «карту» нашего здравоохранения. Основной принцип при возведении новых объектов – приближение максимального числа видов помощи к людям, к местам проживания. В районных центрах области мы уже видим ЦАОПы и сосудистые центры с лабораториями и диагностическим оборудованием, которые раньше можно было увидеть только в столице нашего региона, и то в федеральных медцентрах. За различными процедурами теперь не надо ездить за сотни километров, можно получить все услуги рядом с домом. Такого же принципа мы придерживаемся при строительстве в Новосибирске того, что по старинке ещё называем «поликлиниками», хотя это уже – крупные амбулаторные центры. Они совмещают в себе функционал поликлиники и других направлений медицинской работы – круглосуточных травмпунктов, женских консультаций, специализированных отделений, которые будут обслуживать население нескольких районов города.



Бо́льшая часть объектов возводится по схеме государственно-частного партнёрства. Это гибкий инструмент, который позволяет нам начинать реализацию проекта уже сегодня, а дополнительное финансирование привлекать по ходу работ.



Также обращаю внимание своих коллег на то, что очень важно вокруг таких новых объектов обустраивать всю необходимую инфраструктуру – подъездные пути, парковки, благоустройство территории и прочее», – поручил губернатор.

