В Новосибирской области планируют развивать круизный туризм

Правительство Новосибирской области заинтересовано в развитии круизного туризма в регионе, а также в совместном увеличении турпотоков с дружественными странами. Возможности расширения круизного туризма на территории страны обсуждались в ходе заседания Госсовета по туризму. Важность развития этого направления ранее подчеркнули на заседании Госсовета по туризму с участием президента России Владимира Путина.

«Регион является крупнейшим транспортным узлом Сибири, а также крупным речным портом на реке Обь. В бассейне реки насчитывается около 350 рек. Благодаря этому в Новосибирской области развито судоходство, парусные виды спорта, а также широко используются маломерные суда для туристских прогулок и походов. Небольшая глубина водоема дает предпосылки для развития активных видов отдыха круглый год – кайтинга, яхтинга, сапсерфинга, каякинга, виндсерфинга. Кроме того, регион становится местом проведения межрегиональных и международных соревнований», − отметила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Также, Анна Павлова обозначила ряд задач, требующих федерального внимания: прибрежная территория реки нуждается в комплексном инфраструктурном обустройстве, включающем берегоукрепление, дноуглубление, оборудование марин, причальных стенок и пляжей. Одной из проблем является дороговизна бензина и отсутствие заправок для судов, осуществляющих круизы.

«Мы хотим расширить круизный туризм и на наших северных реках, и на Байкале. Будет большая программа с Минпромторгом по созданию круизных судов, инфраструктуры с берегоукреплением, причальными стенками и так далее, чтобы позволить гражданам еще лучше узнать нашу страну», – сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, на президиуме Госсовета Президент поддержал инициативу создания международной туристической организации, которая объединит дружественные страны и позволит туристам свободно перемещаться.