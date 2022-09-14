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Когда закончится «самокатный сезон» в Новосибирске?

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В этом году кикшеринговый сезон в нашем городе стартовал 2 апреля.

pixabay.com

По информации кикшеринговой компании Whoosh, с начала сезона 2 апреля новосибирцы проехали на прокатных самокатах более 2 700 000 километров, пишет НДН.инфо. В 80% случаев средствами индивидуальной мобильности пользовались для перемещения между транспортными хабами и жилыми кварталами, центрами деловой активности, государственными и социальными учреждениями.

Наиболее популярные места передвижения самокатчиков — Красный проспект, Октябрьская и Вокзальная магистрали, улицы Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистская, проспект Карла Маркса и Октябрьский мост.

Whoosh планирует прекратить прокат самокатов при наступлении стабильно непригодной для поездок погоды. Это минусовая температура, снег и гололедица на дорогах. Кроме того, аренда самокатов будет недоступна при наступлении заморозков в утренние и вечерние часы.

«Самокаты при этом останутся на улицах, но поехать на них не получится. Как только погода стабилизируется — сервис снова сделает самокаты доступными для аренды», — отмечают в пресс-службе Whoosh.

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