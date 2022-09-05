Три незаконных свалки ликвидируют в Новосибирской области к концу года

На ликвидацию несанкционированных свалок на этот год в областном бюджете по госпрограмме предусмотрено порядка 55 млн рублей на софинансирование расходов органов местного самоуправления. О проводимых мероприятиях в ходе пресс-тура в Краснозерский район рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Юрий Марченко. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие системы обращения с отходами в Новосибирской области», реализуемой Правительством региона.

«В настоящий момент ликвидировано шесть свалок в Болотнинском, Коченовском, Карасукском и Краснозерском районах. До конца года будут завершены работы по трем другим несанкционированным свалкам на территории Баганского, Искитимского и Карасукского районов. На плановый период 2023-2025 годов проектом областного бюджета предусмотрены не менее 34 млн рублей ежегодно», – отметил Юрий Марченко.

В Нижнечеремошинском сельсовете от отходов освобождены 13,95 гектаров, фактическая масса вывезенных отходов составила порядка 2000 тонн. Затраты на ликвидацию – 14,664 млн рублей. Накопленные твердые коммунальные отходы были вывезены на Краснозерский полигон ТБО. Совместная работа с региональным минприроды позволила не только ликвидировать несанкционированную свалку, но и начать дальнейшее использование этого земельного участка в сельскохозяйственных целях в рамках реализуемого на территории крупного инвестиционного проекта. Сотрудниками ООО «Совхоз Черемошинский» уже разработан план по преобразованию данной территории. Техника, имеющаяся в наличии, позволит рекультивировать землю, засеять её для начала многолетними травами, а в дальнейшем зерновыми культурами.

В рабочем поселке Краснозерское активно развивается раздельный сбор отходов, установлено 56 сеток для сбора пластика, организован сбор макулатуры. Собранное сырье прессуется и направляется на переработку. Три населенных пункта района (п. Кайгородский, с. Мохнатый Лог и с. Майское) оборудованы специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек).