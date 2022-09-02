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Куда «переедет» новосибирская стела в честь героев ВОВ?

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Судьбу монумента решали на пленуме ветеранов 2 сентября.

Пленум ветеранов решил перенести стелу в честь воинов-сибиряков. Она будет стоять в Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн.

Пленум ветеранов собрался 2 сентября для обсуждения места, куда можно перенести недавно отреставрированную памятную стелу в честь героев Великой Отечественной войны. В обсуждении участвовали и чиновники администрации Центрального округа Новосибирска. Среди вариантов нового места установки памятного знака в честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне рассматривали госпиталь ветеранов войн, улицы Жуковского и Кропоткина, а также перекресток улиц Ипподромской и Фрунзе.

После совещания была выбрана территория Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн. Он расположен в Заельцовском бору по адресу Лесное шоссе, 9.

«Застройщик сегодня еще раз подтвердил свои обязательства, он в кратчайшие сроки приведет знак в надлежащий вид, и мы его торжественно установим на территории госпиталя», – заявил глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников.

Фото: 2ГИС

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