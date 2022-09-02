На территории нового ЛДС в Новосибирске начались работы по озеленению

Какие деревья посадят возле ледового дворца спорта на левом берегу Оби?
На стройплощадке нового ЛДС приступили к подготовительным работам по озеленению территории. В общей сложности возле ледового дворца предстоит высадить несколько тысяч растений: деревьев и кустарников. Работы идут четко в соответствии с графиком.
По информации генерального подрядчика ООО «ЭлинАльфа», сегодня на площадку завозится плодородный грунт для высадки растений, в ближайшее время будут доставлены саженцы деревьев (березы, сосны, клены, ивы, яблони, липы и черемухи), а также различных кустарников.
Помимо озеленения, активно продолжаются благоустроительные работы – завоз инертных материалов практически завершен, активно укладываются брусчатка и асфальт, стартовала укладка тротуарной плитки на эксплуатируемой инверсионной кровле – стилобате по периметру здания на выступающей части первого этажа.
Кроме того, на стройплощадку нового ледового дворца поэтапно поступают кресла для основной арены. До начала октября все 10,5 тысяч кресел будут смонтированы. Также продолжаются внутренние отделочные работы во всех помещениях нового ЛДС, на финишной прямой – обустройство раздевалок для хоккеистов.
Фото: nso.ru
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