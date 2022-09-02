На территории нового ЛДС в Новосибирске начались работы по озеленению

На стройплощадке нового ЛДС приступили к подготовительным работам по озеленению территории. В общей сложности возле ледового дворца предстоит высадить несколько тысяч растений: деревьев и кустарников. Работы идут четко в соответствии с графиком.

По информации генерального подрядчика ООО «ЭлинАльфа», сегодня на площадку завозится плодородный грунт для высадки растений, в ближайшее время будут доставлены саженцы деревьев (березы, сосны, клены, ивы, яблони, липы и черемухи), а также различных кустарников.