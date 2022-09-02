Стоимость проезда в новосибирском метро опять повысят?

Отвечая на вопрос журналистов о планах метрополитена поднять стоимость проезда до 35 рублей, мэр Анатолий Локоть сообщил: «Решений никаких не принято. Речь идет об обсуждении экономической ситуации, об инфляции. А какие будут решения? Давайте дождемся конца года — когда решения состоятся, тогда мы их опубликуем».

По словам главы города, новосибирский метрополитен функционирует без бюджетной поддержки. Вопросы и проблемы текущей работы подземка решает за счет своих ресурсов. Однако для развития и строительства новых станций метрополитену требуются бюджетные вложения.

Фото: nsk-metro.ru