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Стоимость проезда в новосибирском метро опять повысят?

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На вопрос ответил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отвечая на вопрос журналистов о планах метрополитена поднять стоимость проезда до 35 рублей, мэр Анатолий Локоть сообщил: «Решений никаких не принято. Речь идет об обсуждении экономической ситуации, об инфляции. А какие будут решения? Давайте дождемся конца года — когда решения состоятся, тогда мы их опубликуем».

По словам главы города, новосибирский метрополитен функционирует без бюджетной поддержки. Вопросы и проблемы текущей работы подземка решает за счет своих ресурсов. Однако для развития и строительства новых станций метрополитену требуются бюджетные вложения.

Фото: nsk-metro.ru

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