На заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ обсудили разработки «Технопрома»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за организацию форума.
Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации, прошедшем под руководством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко 29 августа в формате видеоконференции.
«На прошлой неделе состоялся, и с успехом прошел, девятый, предъюбилейный, международный форум технологического развития «Технопром-2022» в Новосибирске. Хотел отдельно поблагодарить за организацию форума Андрея Александровича Травникова. «Технопром» показал большой рост», – отметил Дмитрий Чернышенко, открывая заседание.
Участники заседания рассмотрели вопрос о формировании национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, который создается в рамках поручений президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию 24 декабря 2021 года. Напомним, что формирование рейтинга обсуждалось на заседании Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука», состоявшемся на площадке форума «Технопром». Комиссия активно включена в подготовку национального рейтинга научно-технологического развития регионов – на площадке форума в Новосибирске ее участники детально проработали и уже существовавшие рейтинги, и новые предложения экспертов.
«24 августа мы рассмотрели предфинальный рейтинг. По принципиальным подходам разногласий почти не было, были высказаны пожелания по уточнению перечня показателей. Считаю, что эту работу мы совместно можем завершить в течение недели, в течение сентября предлагаю рассчитать фактические значения по каждому показателю, по каждому региону», – отметил Андрей Травников.
Основной целью Национального рейтинга является совершенствование системы управления в сфере исследований и разработок и повышение ее инвестиционной привлекательности на региональном уровне, что будет способствовать ускоренному и сбалансированному территориальному развитию страны, совершенствованию федеральных и региональных мер поддержки сферы исследований и разработок, межрегиональной кооперации, тиражированию и внедрению в субъектах Российской Федерации лучших практик управления в данной сфере.
В перечень Национального рейтинга входят показатели, характеризующие состояние научной и инновационной деятельности, а также данные, дающие представление о работе по укреплению технологической независимости страны.
Фото: nso.ru
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