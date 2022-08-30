На заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ обсудили разработки «Технопрома»

«24 августа мы рассмотрели предфинальный рейтинг. По принципиальным подходам разногласий почти не было, были высказаны пожелания по уточнению перечня показателей. Считаю, что эту работу мы совместно можем завершить в течение недели, в течение сентября предлагаю рассчитать фактические значения по каждому показателю, по каждому региону», – отметил Андрей Травников.



Основной целью Национального рейтинга является совершенствование системы управления в сфере исследований и разработок и повышение ее инвестиционной привлекательности на региональном уровне, что будет способствовать ускоренному и сбалансированному территориальному развитию страны, совершенствованию федеральных и региональных мер поддержки сферы исследований и разработок, межрегиональной кооперации, тиражированию и внедрению в субъектах Российской Федерации лучших практик управления в данной сфере.



В перечень Национального рейтинга входят показатели, характеризующие состояние научной и инновационной деятельности, а также данные, дающие представление о работе по укреплению технологической независимости страны.

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