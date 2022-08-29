Андрей Травников подвел итоги форума «Технопром-2022»

О предварительных итогах XI Международного форума технологического развития «Технопром» главе региона доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В форуме приняли участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч участвовали очно, более 800 спикеров, участвовали делегации 19 стран. В режиме онлайн за мероприятиями форума наблюдали представители более 60 стран, в том числе США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других.

Участниками форума стали представители более 250 корпораций и индустриальных партнеров, институтов развития. В их числе Росатом, Газпром, Ростелеком, Норникель, Объединенная двигателестроительная корпорация, Фонд «Сколково».

Программа форума включала 10 треков, более 200 мероприятий. Все они были посвящены различным аспектам главной темы – обеспечение технологической независимости России.