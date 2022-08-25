Научный комплекс стоимостью более миллиарда появится в новосибирском Академгородке

К концу 2024 году в новосибирском Академгородке будет построен комплекс современных лабораторных и производственных помещений за 1,3 млрд рублей для резидентов технопарка. Этот проект решит проблему дефицита площадей. О планах по возведению комплекса сообщил генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод.

«Будет построено порядка 24 тыс. кв. м, производственные лабораторные площади. Предварительный объем инвестиций — 1,3 млрд рублей, — цитирует ТАСС господина Верховода. — Проектирование мы начинаем, проделана большая часть изысканий, есть эскизный проект. В начале следующего строительного сезона планируем уже выйти на площадку».

Соглашение подписали на форуме «Технопром» с главой научно-производственного комплекса «Экосистема Инноваций» Павлом Федоровым. По его словам последнего, на площадках разместят девять резидентов Академпарка.