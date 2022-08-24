Вице-премьер РФ проконтролировал строительство нового кампуса НГУ

В рамках первой очереди строительства появится комплекс общежитий на 690 мест, учебный корпус и досуговый центр.
В рамках рабочего визита в Новосибирскую область зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета и центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Объекты возводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты». В осмотре также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков.
Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 млрд рублей – это средства федерального бюджета и благотворителей.
«Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 млрд рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер также напомнил, что создание в стране сети современных студенческих кампусов – поручение президента РФ Владимира Путина. До 2030 года их должно появиться не менее 25. В этом году уже завершена вторая волна отбора проектов кампусов. На нее поступило около 40 заявок из 34 регионов. Победители будут объявлены в начале декабря 2022 года.
Губернатор Андрей Травников отметил, что подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.
Завершается проектирование объектов, строящихся на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. Уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Как сказал Андрей Травников, это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие.
В рамках первой очереди строительства появится комплекс общежитий на 690 мест, учебный корпус и досуговый центр. В рамках второй очереди — корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В.Зельмана, и научно-исследовательский центр.
На данный момент возводятся первые этажи объектов первой очереди. По второй очереди уже завершены работы по подготовке земельного участка. В ближайшее время ожидается получение положительно заключения госэкспертизы и начало строительства.
Фото: nso.ru
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