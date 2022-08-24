Вице-премьер РФ проконтролировал строительство нового кампуса НГУ

В рамках рабочего визита в Новосибирскую область зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета и центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Объекты возводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты». В осмотре также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков.

Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 млрд рублей – это средства федерального бюджета и благотворителей.