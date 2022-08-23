В Новосибирской области стартовал международный форум «Технопром-2022»

Официальный торжественный старт работе IX Форума технологического развития «Технопром» дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Основные мероприятия международного форума проходят на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» с 23 по 26 августа.

Дмитрий Чернышенко отметил, что форум стал знаковым событием объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России.