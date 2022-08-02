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БИЗНЕС БЬЮТИ ФОРУМ

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Мультимедиапроект «Собака.ru» на правах генерального информационного партнёра приглашает на БИЗНЕС БЬЮТИ ФОРУМ

Дата: 7 августа в 16:00
Адрес: отель «Миротель», зал РИМ

Каждый спикер практик и профессионал в своём деле.
Зарегистрировалось на форум уже более 50 бьюти-мастеров и владелиц салонов.

Подробнее о мероприятии и купить билет:

https://vk.com/ivkinadarya

Дата события:
7 августа 2022 года

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