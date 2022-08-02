Мультимедиапроект «Собака.ru» на правах генерального информационного партнёра приглашает на БИЗНЕС БЬЮТИ ФОРУМ



Дата: 7 августа в 16:00

Адрес: отель «Миротель», зал РИМ



Каждый спикер практик и профессионал в своём деле.

Зарегистрировалось на форум уже более 50 бьюти-мастеров и владелиц салонов.



Подробнее о мероприятии и купить билет:



https://vk.com/ivkinadarya