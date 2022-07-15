«Шведские» фрикадельки с брусничным соусом стали продавать возле новосибирского магазина IKEA

В Новосибирском торговом центре «Мега» открыли магазин со шведскими продуктами возле закрывшейся IKEA

Шведская компания не давно ушла из России – поклонники бренда скучают по закрывшемуся магазину. Новосибирские предприниматели не растерялись и стали продавать шведские товары рядом с пунктом выдачи IKEA.

НГС сообщает, что в магазине можно купить фрикадельки и брусничный соус, которые стали символами шведской компании.

Фото: 2ГИС