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«Шведские» фрикадельки с брусничным соусом стали продавать возле новосибирского магазина IKEA

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В ТРЦ «Мега» заработал отдел с фирменными продуктами IKEA.

В Новосибирском торговом центре «Мега» открыли магазин со шведскими продуктами возле закрывшейся IKEA

Шведская компания не давно ушла из России – поклонники бренда скучают по закрывшемуся магазину. Новосибирские предприниматели не растерялись и стали продавать шведские товары рядом с пунктом выдачи IKEA.

НГС сообщает, что в магазине можно купить фрикадельки и брусничный соус, которые стали символами шведской компании.

Фото: 2ГИС

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