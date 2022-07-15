Ниже навигационного уровня обмелела Обь в Новосибирске

По информации Западно-Сибирского УГМС, уровень воды в Оби в Новосибирске упал до 68 см при проектной отметке навигационного уровня 80 см. В этой связи ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение.

В ближайшие дни уровень воды в Оби станет еще ниже. По информации Верхне-Обского бассейнового управления, с 16 июля среднесуточный сброс в нижний бьеф Новосибирского водохранилища будет уменьшен на 100 м3/с до 1500±50м3/с, при этом уровень воды по водпосту «река Обь - город Новосибирск» составит 60-70 см.

С понедельника 18 июля среднесуточный сброс воды упадет еще на 100 м3/с до 1400±50м3/с. А уровень воды в реке упадет уже до 50-60 см.

В городской администрации сообщают, что, несмотря на столь низкий уровень воды, проблем с водоснабжением не возникнет. Начальник управления мэрии по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин отметил «Наши водозаборы технически могут работать даже при уровне воды на Новосибирском водомерном посту минус 30 см».