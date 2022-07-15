На берегу Бердского залива появится детский реабилитационный центр мирового уровня

Стройплощадку посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В Новосибирской области, на берегу Бердского залива летом 2024 года начнет работать Федерального реабилитационный центр для детей. Для важного объекта, который будет принимать ребят не только из Новосибирской области или сибирских регионов, но и со всей азиатской части России, региональные власти подобрали по возможности лучший участок для размещения.
Губернатор Андрей Травников, благодаря действиям которого и удалось завести на территорию нашего региона этот значимый проект, провел выездное совещание на стройплощадке ФДРЦ. Строительство современного комплекса медицинской помощи детям осуществляет концерн «Титан-2».
«Новосибирск — общепризнанный многофункциональный медицинский и логистический центр Сибири. Мои коллеги из минстроя региона, территориального управления Росимущества, органов местного самоуправления нашли достаточно оперативно территорию для строительства такого нужного для нашего региона и всей Сибири объекта. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Подрядчик демонстрирует четкую организацию работ, высокую квалификацию и опыт. И подтверждает: летом 2024 года центр уже заработает. Это 300 круглогодично действующих, уникальных реабилитационных мест для проживания детей с особенностями развития, вместе с родителями, 800 рабочих мест, новые компетенции, новые специалисты, которых в Новосибирской области, может быть, раньше никогда не было — объект важнейший», — подчеркнул глава региона.
Триста мест для реабилитации — не окончательное число. Мощности центра будут увеличены, изначально под объект был выделен участок с учетом перспективы дальнейшего развития — строительства новых корпусов, отметил губернатор.
«Земельный участок выделен с запасом, сформирован из территории детского лагеря и земель СО РАН. Он охватывает и площадку застройки, и берег, территорию для прогулок, терренкуры, и территорию для будущего развития — зарезервирован участок для увеличения мощностей этого центра»,— заявил глава области.
По словам проектировщика, директора ООО «Сиакс» Марка Новикова, уникальность объекта в том, что на территории одного центра удалось сконцентрировать все важные направления реабилитации детей, которые до сих пор в нашем регионе были рассредоточены по разным объектам.
Генеральный директор эксплуатирующей организации детского центра — ФГБУ «НМИЦ им. Академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России — Александр Чернявский тоже отмечает: до сих пор на территории Сибири и Дальнего Востока не было такого, единого центра, в котором сконцентрировано столько направлений именно детской реабилитации. «В Новосибирской области работают федеральные медицинские и научные центры: НИИТО имени Цивьяна, МНТК «Микрохирургия глаза», центр нейрохирургии, НМИЦ имени Мешалкина. Теперь пациенты этих медицинских учреждений смогут после завершения лечения пройти полноценную системную реабилитацию. В строящемся детском центре появятся новые для нашего региона направления: офтальмологическое, кардиологическое и онкологическое. Мы планируем, что до 50% направлений в реабилитационный центр будут получать дети Новосибирской области.
Уже сейчас, пока идет строительство, начался подбор и подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для этого проекта. В том числе работа ведется с Новосибирским медколледжем и НГМУ»,— сказал Александр Чернявский.
Сейчас на площадке развернуты работы по созданию внутриплощадных сетей электро-, газо- и водоснабжения, тепловых сетей, очистных сооружений, возведению газовой котельной, приступили к работам и на участках строительства стационара и главного корпуса с теплыми переходами. Во время последнего этапа реализации проекта будет построено здание пансионата. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2024 года, но строители готовы приблизить дату сдачи центра.
В Федеральном детском медицинском реабилитационном центре запланированы тепло- и грязелечение, использование в реаблитации 3D- и VR-технологий, огромная аквазона с подводными дорожками и велосипедами и регулируемым автоматически дном. Центр строят по поручению президента РФ Владимира Путина. Еще один подобный центр появится в Евпатории (Республика Крым). Стоимость объекта — более 7 млрд руб. Финансирование — за счет федерального бюджета.
Фото: архивы пресс-служб
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