На берегу Бердского залива появится детский реабилитационный центр мирового уровня

«Новосибирск — общепризнанный многофункциональный медицинский и логистический центр Сибири. Мои коллеги из минстроя региона, территориального управления Росимущества, органов местного самоуправления нашли достаточно оперативно территорию для строительства такого нужного для нашего региона и всей Сибири объекта. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Подрядчик демонстрирует четкую организацию работ, высокую квалификацию и опыт. И подтверждает: летом 2024 года центр уже заработает. Это 300 круглогодично действующих, уникальных реабилитационных мест для проживания детей с особенностями развития, вместе с родителями, 800 рабочих мест, новые компетенции, новые специалисты, которых в Новосибирской области, может быть, раньше никогда не было — объект важнейший», — подчеркнул глава региона.

Триста мест для реабилитации — не окончательное число. Мощности центра будут увеличены, изначально под объект был выделен участок с учетом перспективы дальнейшего развития — строительства новых корпусов, отметил губернатор.

«Земельный участок выделен с запасом, сформирован из территории детского лагеря и земель СО РАН. Он охватывает и площадку застройки, и берег, территорию для прогулок, терренкуры, и территорию для будущего развития — зарезервирован участок для увеличения мощностей этого центра»,— заявил глава области.