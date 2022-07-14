Новосибирск назвали одним из самых зеленых мегаполисов страны

Новосибирск замкнул топ-5 самых зеленых городов-миллионников России, следует из данных аналитики Marketing Logic. В нашем регионе доля зеленых насаждений (от общей площади) составляет 35%. На первом месте оказалась Пермь (56%). За ней расположились Краснодар (46%), Уфа (39%) и Воронеж (38%).

Из сибирских субъектов в двадцатку российских городов по максимальной доле лесов и парков вошел Барнаул, заняв 18 место (44%). На первом месте — Сочи (89%), на последнем — Подольск (42%).

В топ-20 российских городов по минимальной доле лесов и парков вошли сибирские Кемерово (9 место, 17%) и Омск (14 место, 20%).