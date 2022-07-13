В Новосибирске планируют реконструировать сквер S7

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова сообщила о подготовке сквера S7 к реновации. Участок зеленой зоны, расположенный на пересечении улиц Орджоникидзе и Советская, был благоустроен в 2012 году за счет средств одноименной авиакомпании. После десяти лет эксплуатации скверу требуется масштабная реконструкция, считают местные власти.

Первая на очереди задача — замена разрушенного твердого покрытия и парковой мебели. Полный перечень необходимых работ станет известен после разработки проектной документации.

«Сейчас сквер стал популярной зоной отдыха в центре мегаполиса. Для начала будет разработан проект реновации сквера, который мы обязательно представим жителям», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» госпожа Терешкова.

Фото: 2ГИС