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На площади Гарина-Михайловского в Новосибирске открылся подземный автовокзал

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В мэрии подчеркнули, что в ближайшем будущем новый объект присоединится к существующей системе переходов, объединяющей метрополитен и железнодорожный вокзал.

На площади имени Гарина-Михайловского, где находится вокзал Новосибирск-Главный, заработала подземная автостанция. Об этом рассказали в городской администрации.

Кассово-диспетчерский пункт, через который проходили междугородные автобусы, был демонтирован в рамках работ по благоустройству привокзальной площади. Новый комплекс решили возвести возле ж/д вокзала, но разместить большую его часть (474 кв. м) под землей, соединить с переходом метро и установить дополнительные объекты обслуживания пассажиров.

Внутри будут функционировать круглосуточные билетные кассы, туалетные комнаты и места для зарядки телефонов. Помещения оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Надземная часть займет лишь 184 кв. м. Созданием новой автостанции занималось МП «Метро МиР».

«Объект станет важной частью транспортной инфраструктуры города и войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла на площади им. Гарина-Михайловского, — отметили в мэрии. — В ближайшем будущем подземный автовокзал присоединится к существующей системе переходов, объединяющей метрополитен и железнодорожный вокзал».

Фото: 2ГИС

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