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34 миллиарда получит новосибирский аэропорт Толмачево на реконструкцию взлетно-посадочной полосы

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О запланированном федеральном финансировании работ сообщила пресс-служба Росимущества и генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич.

Аэропорт Толмачево получит 34,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области приняло в казну РФ недвижимое имущество, расположенное на территории аэродрома аэропорта, — летное поле и перрон. Объекты закрепят за Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов), подведомственной Росавиации.

«Закрепление объектов за Администрацией создает необходимые условия для реконструкции комплекса взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево, — отметил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич. — Предполагается федеральное финансирование этой работы в 2025-2030 годах в размере 34,32 млрд рублей благодаря федеральному проекту комплексной программы развития магистральной инфраструктуры России».

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