Какие продукты на полках новосибирских магазинов выросли в цене?

По сравнению с маем 2022 в июне года среди продовольственных товаров больше всего подорожал картофель (+27,4%), следует из данных Новосибирскстата. В цене выросли также вареная колбаса (+13,4%), сухие крупы в пакетах (+8,6%), творожные сырки и глазированные с шоколадом (+7,2%).

Выросла стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания (+6,7%), шоколадных конфет (+6%) и мясных консервов для детского питания (+5,3%). Из напитков подорожало отечественное игристое вино (+2,8%).

В цене выросли национальные сыры и брынза (+3%), хлеб и изделия из пшеничной муки (+2,6%), шлифованный рис (+2%) и бескостная говядина (+0,6%).

При этом снизились цены на свежие помидоры (-34%) и сахар (-7,6%). На 5-10% цены упали на вермишель и питьевое молоко. До 3% в цене потеряли полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие завтраки и плавленые сыры.