Форум «Технопром» впервые будет проходить в формате Российской научно-технологической недели

«Сегодня и деловая, и выставочная части Технопрома верстаются полным ходом, и уже наполнены основными мероприятиями. Главный вопрос пленарного заседания – пути достижения технологического суверенитета России. Приглашены к участию федеральные министерства, главы регионов, госкорпораций, институтов развития, ведущих научных организаций и инновационных компаний. Один из наших основных замыслов, который хотим воплотить на Технопроме, – показать всё многообразие институтов развития, институтов и инструментов поддержки инноваций, трансфера технологий и результатов исследований», — сообщил Андрей Травников.

Одним из активных организаторов Технопрома в этом году выступает Министерство науки и высшего образования РФ, подчеркнул глава Новосибирской области. Министерство активно участвует в проработке деловой программы форума, в подготовку вовлечены все профильные департаменты. «Ярчайшим событием, одним из новых, интересных мероприятий станет представление на площадке форума результатов конкурса Передовых инженерных школ. Здесь ведущие вузы и крупнейшие «заказчики» высокопрофессиональных кадров представят проекты их подготовки», — отметил губернатор.

Напомним, что создание 30 передовых инженерных школ в 15 субъектах планируется в рамках одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, Минобрнауки РФ обеспечит проведение двух мероприятий-спутников – II форума трансфера технологий и VII Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». А на выставке форума Министерство формирует центральный стенд, посвященный старту Десятилетия науки и технологий в России. Глава Новосибирской области поблагодарил Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова за неравнодушное отношение к Технопрому.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что фундамент технологического суверенитета страны строится на взаимодействии бизнеса, власти и научно-исследовательской сферы.

«С учетом того, что технологический суверенитет заявлен в качестве заглавной темы IX Международного форума «Технопром-2022», считаю важным пригласить к диалогу представителей крупнейших технологических компаний, которые могли бы показать, каким они видят квалифицированного заказчика, и чего ждут от сектора исследований и разработок. Власть, бизнес и научно-образовательная сфера – это, как говорят в Новосибирске, «треугольник Лаврентьева», извечная тема, которая сегодня находится на новом витке своего развития», – сказал Валерий Фальков.

Программа Технопрома-2022 включает десять треков, по каждому из которых уже определены основные мероприятия и перечень вопросов. Обсуждение не будет идти с «чистого листа»: организаторы включили вопросы и инициативы, которые обсуждались в течение года на других площадках, акцентировал внимание Андрей Травников.

Так, в рамках первого трека «Актуальные вопросы научно-технологической политики» обсудят критерии оценки уровня научно-технологического развития регионов и рейтинг регионов. Этот пункт содержится в перечне поручений президента РФ по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию 24 декабря 2021 года.