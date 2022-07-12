Форум «Технопром» впервые будет проходить в формате Российской научно-технологической недели

Федеральный организационный комитет обсудил программу международного форума.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022». Основным вопросом стало обсуждение архитектуры деловой и выставочной программ форума. губернатор Андрей Травников во время заседания оргкомитета сообщил о том, как наш регион готовится к проведению это масштабного мероприятия.
Вице-премьер напомнил, что в марте «Технопром» получил от правительства РФ официальный статус ежегодного научного форума. В этом году он пройдет в Новосибирске с 23 по 26 августа в формате Российской научно-технологической недели. Основной темой станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России.
«В текущих условиях президентом поставлена цель достичь технологического суверенитета и обеспечить экономическую безопасность России. Все мероприятия форума, а их в этом году более 150, будут содержательно направлены на решение конкретных задач для ее достижения. Участникам важно будет показать готовые продукты и решения, успешные примеры взаимодействия науки и бизнеса, итоги научных разработок и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, на которые были выданы гранты правительства. И, конечно, форум станет знаковым событием стартовавшего Десятилетия науки и технологий, рассчитываем на активное участие молодых людей из научно-производственной сферы и бизнеса», — отметил господин Чернышенко.
«Сегодня и деловая, и выставочная части Технопрома верстаются полным ходом, и уже наполнены основными мероприятиями. Главный вопрос пленарного заседания – пути достижения технологического суверенитета России. Приглашены к участию федеральные министерства, главы регионов, госкорпораций, институтов развития, ведущих научных организаций и инновационных компаний. Один из наших основных замыслов, который хотим воплотить на Технопроме, – показать всё многообразие институтов развития, институтов и инструментов поддержки инноваций, трансфера технологий и результатов исследований», — сообщил Андрей Травников.
Одним из активных организаторов Технопрома в этом году выступает Министерство науки и высшего образования РФ, подчеркнул глава Новосибирской области. Министерство активно участвует в проработке деловой программы форума, в подготовку вовлечены все профильные департаменты. «Ярчайшим событием, одним из новых, интересных мероприятий станет представление на площадке форума результатов конкурса Передовых инженерных школ. Здесь ведущие вузы и крупнейшие «заказчики» высокопрофессиональных кадров представят проекты их подготовки», — отметил губернатор.
Напомним, что создание 30 передовых инженерных школ в 15 субъектах планируется в рамках одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Кроме того, Минобрнауки РФ обеспечит проведение двух мероприятий-спутников – II форума трансфера технологий и VII Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». А на выставке форума Министерство формирует центральный стенд, посвященный старту Десятилетия науки и технологий в России. Глава Новосибирской области поблагодарил Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова за неравнодушное отношение к Технопрому.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что фундамент технологического суверенитета страны строится на взаимодействии бизнеса, власти и научно-исследовательской сферы.
«С учетом того, что технологический суверенитет заявлен в качестве заглавной темы IX Международного форума «Технопром-2022», считаю важным пригласить к диалогу представителей крупнейших технологических компаний, которые могли бы показать, каким они видят квалифицированного заказчика, и чего ждут от сектора исследований и разработок. Власть, бизнес и научно-образовательная сфера – это, как говорят в Новосибирске, «треугольник Лаврентьева», извечная тема, которая сегодня находится на новом витке своего развития», – сказал Валерий Фальков.
Программа Технопрома-2022 включает десять треков, по каждому из которых уже определены основные мероприятия и перечень вопросов. Обсуждение не будет идти с «чистого листа»: организаторы включили вопросы и инициативы, которые обсуждались в течение года на других площадках, акцентировал внимание Андрей Травников.
Так, в рамках первого трека «Актуальные вопросы научно-технологической политики» обсудят критерии оценки уровня научно-технологического развития регионов и рейтинг регионов. Этот пункт содержится в перечне поручений президента РФ по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию 24 декабря 2021 года.
На мероприятиях второго трека «Научно-технологическая и производственная кооперация: эффективные решения» рассмотрят актуализацию программ научно-образовательных центров мирового уровня. Этот вопрос рассматривали и на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию также в декабре 2021 года, и на совместном заседании Комиссии по НТР и комиссии Госсовета по направлению «Наука» в мае 2022 года.
На цифровом треке Технопрома «Цифровые технологии в новой реальности» в этом году эксперты продолжат орбсуждение цифровизацию научной деятельности, в том числе на платформе Гостех. Об этом говорили на «Технопроме-2021».
Главный вопрос «энергетического» трека «Наука и новые технологии в энергетике. Зелёная экономика» – переоценка актуальности энергоперехода. Стоит ли забыть о нем в текущих условиях или ни в коем случае нельзя?
Актуальны пятый и шестой треки: «Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность» и «Медицина высоких технологий и качество жизни». Здесь будут обсуждать выполнение важных государственных задач в области биологической безопасности и медицины.
Очень насыщенная программа агротехнологического трека «Агротехнологии и продовольственная безопасность». Глава Новосибирской области акцентировал внимание на панельной дискуссии по новой теме «Цифровая трансформация селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве». Мероприятие совместно готовят новосибирские генетики и НГАУ.
Следующий трек – традиционный для Технопрома последних лет: «Ядерные технологии и проекты мегасайнс». Если в прошлом году основные мероприятия по этой теме были подготовлены академическими институтами, то в этом году многие мероприятия организует Росатом.
В рамках девятого трека «Кадры для научно-технологического прорыва» эксперты обсудят ход реализации отдельными вузами программы «Приоритет 2030». Набор и утверждение программ были произведены осенью прошлого года. На треке, посвященном старту Десятилетия науки и технологий, рассмотрят показатели и критерии эффективности мероприятий Десятилетия.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)