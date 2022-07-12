На ремонт дороги в Кировском районе Новосибирска потратят 45 миллионов рублей

В Новосибирске за 44,9 млн рублей отремонтируют дорогу на улице Мира в Кировском районе, Управление дорожного строительства начало искать подрядчика.

Согласно аукционной документации, на улице Мира выполнят фрезерование дороги, обустроят выравнивающий слой покрытия, а также создадут верхний слой из асфальтобетонной смеси.

Кроме того, подрядчик должен будет восстановить покрытие на трамвайном переезде. Колодцы и ливневки поднимут до необходимого уровня.

Площадь ремонта составит 16 500 квадратных метров. Работы пройдут в два этапа: с 2 по 26 августа и с 27 по 29 сентября.