Новосибирские депутаты и облправительство обсуждают проект соглашений по мусорным полигонам

Рабочая группа в составе представителей регионального правительства и депутатов законодательного собрания работает над корректировкой концессионных соглашений для строительства полигонов ТКО в Новосибирской агломерации.

Замгубернатора Сергей Семка и представители областных органов власти приняли участие в заседаниях рабочей группы под председательством заместителя председателя заксобрания Новосибирской области Ирины Диденко.

«Во взаимодействии с депутатским корпусом будут учтены высказанные предложения. Главная цель — найти взвешенные и конструктивные решения»,— отметил Сергей Семка.

В ходе заседаний рабочей группы представители правительства Новосибирской области отметили, что на каждый объект будет заключаться отдельное концессионное соглашение, что позволит строить левобережный и правобережный полигон в Новосибирском районе без привязки друг другу. Для обеспечения участия добросовестного концессионера в проекте концессионных соглашений указана необходимость предоставления банковской гарантии, при этом из проектов концессионных соглашений исключены все излишние бюджетные гарантии концессионеру, а также возврат концессионеру убытков с целью компенсации рисков предпринимательской деятельности за счет средств областного бюджета.

Ключевая задача рабочей группы — учесть замечания и предложения о реализации концессионных соглашений по созданию полигонов ТКО, поступившие от депутатов законодательного собрания в ходе совместного заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также комитета строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 15 июня.

Особое внимание правительством региона и депутатами при формировании проекта концессионных соглашений уделяется вопросам определения сроков ввода объектов в эксплуатацию и поступления инвестиций, условиям строительства комплексов с применением современных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду, а также выработке таких условий концессионного соглашения, которые бы максимально стимулировали участие добросовестных концессионеров.