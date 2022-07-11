В новосибирском правительстве обсудили новую схему железнодорожного сообщения

Глава региона обратил внимание участников совещания на необходимость обеспечения комфортных путей подхода к платформам электропоездов и их реконструкции. «Нужно думать об улучшении состояния и доступности прилегающей территории, подъездных путей к платформам, которые востребованы жителями Новосибирска и пригородных территорий. “Пригородный простор” — платформа, созданная нами вместе с Западно-Сибирской железной дорогой, нужно признать, во временном, экспериментальном варианте, для того чтобы самим убедиться и всем доказать, что городская электричка востребована. Теперь нужно планировать вместе с администрацией Новосибирского района мероприятия по приведению платформы, путей подхода к ней в постоянное, удобное состояние. Это касается и всех платформ, расположенных в городе Новосибирске»,— подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Что касается перспектив дальнейшего развития пригородного железнодорожного сообщения, то с 2023 года будет изменена схема обслуживания пассажиров западной части области, сообщил Вячеслав Невежин. В основном это коснется Татарского и Чановского районов, также будет улучшена транспортная доступность Барабинского, Убинского, Каргатского, Чулымского районов за счет сокращения времени в пути.

В декабре текущего года запланирован переход на прямой маршрут, который свяжет Новосибирск с Татарском. Также в перспективе прямой маршрут до Татарска расширит возможность проезда в Усть-Таркский, Кыштовский, Венгеровский, Северный, Куйбышевский, Здвинский районы Новосибирской области. Межмуниципальные маршруты Усть-Тарка-Татарск, Кыштовка-Чаны, Венгерово-Чаны, Северное-Барабинск, Куйбышев-Барабинск, Здвинск-Барабинск будут согласованы с временем прибытия и отправления электропоезда в направлении Татарска и в направлении Новосибирска. Таким образом, пассажиры получат возможность добраться до областной столицы не только на прямом автобусе, но и с пересадкой в транспортно-пересадочных узлах Татарск, Чаны, Барабинск на электропоезде.