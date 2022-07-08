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Дизайн-проект парка Кирова представили новосибирцам

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На территории парка планируется разместить аттракционы, площадь с фонтаном, аптекарский огород и многое другое.

Проект реконструкции парка имени Кирова в Новосибирске был частично принят 1 июля и на данный момент находится на обсуждении. Новосибирцы могут ознакомиться с ним на сайте «Зеленый Новосибирск».

Авторы проекта предлагают множество инновационных решений для пространства. В частности, в парке предлагается разместить сады из разных уголков мира (французский, итальянский, восточный), зону аттракционов для детей и взрослых. Кроме того, планируется размещение теплиц и аптекарского огорода, площади с фонтаном и зелеными галереями, а также патио. Возможно, в сквере будет установлено колесо обозрения.

Помимо благоустройства, авторы проекта предлагают включить в состав парка земельный участок в 0,6 гектара, выделенный под строительство музея Покрышкина.

Фото: архивы пресс-служб

 

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