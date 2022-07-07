Губернатор Новосибирской области назвал ключевые направления, по которым увеличат бюджетное финансирование

Андрей Травников отметил, что работа над поправками в бюджет еще идет, но все принципиальные решения уже приняты.
В ходе сессии заксобрания Новосибирской области, в работе которой принял участие губернатор Андрей Травников, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
С основным докладом выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
Андрей Травников подчеркнул: над поправками в бюджет работа во взаимодействии правительства региона и заксобрания еще идет, но все принципиальные решения уже приняты.
«Первые поправки в этом году формировались на фоне неопределённости. С одной стороны, нас радовали растущие до апреля доходы, с другой – на вторую половину года прогнозы не такие оптимистичные. Но социальные обязательства, в том числе с учетом растущей инфляции, мы намерены выполнять полностью. Поэтому были заложены серьёзные резервы финансовых средств на второе полугодие. Сейчас часть этих резервов будет направлена на конкретные социальные расходы. Так, запланировано повышение зарплаты бюджетникам, которые не попадают под защиту майских указов, на 10% с 1 июля 2022 года. Также запланированы дополнительные средства на исполнение обязательств перед бюджетниками, уже попадающими под майские указы, с учётом опережающего роста средней заработной платы в нашем регионе. Более того, в бюджете резервируются средства на второе полугодие для возможного повторного повышения зарплаты бюджетникам и первой, и второй категории с учётом факта инфляции к осени.
Закладываются резервы на индексацию различных региональных социальных выплат и материальных расходов сети муниципальных и государственных учреждений. Это – достаточно большая сумма, на нее приходится большая часть поправок в бюджет.
Также я вношу поправку и предлагаю добавить 270 миллионов рублей на приобретение квартир для детей-сирот. С одной стороны, это исполнение наших опережающих социальных обязательств, с другой – это антикризисная мера поддержки строительной отрасли, поддержки спроса на жильё.
Еще один вопрос – по бесплатному питанию в начальной школе. После того, как мы перешли на него, у нас сложился разрыв: обычные школьники питаются за одну сумму, а льготные категории получают питание на меньшие суммы. Для того чтобы эту несправедливость устранить, я в виде поправки в бюджет внес сумму 211 млн рублей на индексацию стоимости питания для всех школьников, кому положено бесплатное питание.
Накопились обязательства перед сельхозпроизводителями по субсидии на приобретение техники. Ее и в прошлом, и в этом году было куплено очень много, и мы добавляем в бюджет 900 млн рублей для того, чтобы не остаться в долгу перед нашими аграриями.
Большой блок поддержки касается муниципальных бюджетов. Это 650 млн рублей городу Новосибирску на синхронное решение задач для указных и неуказных категорий бюджетников, чья зарплата напрямую зависит от МРОТ. Более 240 млн рублей будет дополнительно выделено на оперативный ремонт дорог, в первую очередь, региональной и муниципальной сети. Также вношу поправку о финансировании разработки ПСД для строительства котельной и реконструкции водозабора в Бердске в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры, чтобы мы это сделали, не дожидаясь прихода федеральных средств.
Конечная сумма резервного фонда на данный момент – 6 млрд рублей, но уже предварительно обговорена необходимость сентябрьской сессии с поправками. На ней будем исходить из скорости расходования средств резервного фонда и, вполне возможно, будем добавлять», – отметил глава региона.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)