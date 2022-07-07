Губернатор Новосибирской области назвал ключевые направления, по которым увеличат бюджетное финансирование

«Первые поправки в этом году формировались на фоне неопределённости. С одной стороны, нас радовали растущие до апреля доходы, с другой – на вторую половину года прогнозы не такие оптимистичные. Но социальные обязательства, в том числе с учетом растущей инфляции, мы намерены выполнять полностью. Поэтому были заложены серьёзные резервы финансовых средств на второе полугодие. Сейчас часть этих резервов будет направлена на конкретные социальные расходы. Так, запланировано повышение зарплаты бюджетникам, которые не попадают под защиту майских указов, на 10% с 1 июля 2022 года. Также запланированы дополнительные средства на исполнение обязательств перед бюджетниками, уже попадающими под майские указы, с учётом опережающего роста средней заработной платы в нашем регионе. Более того, в бюджете резервируются средства на второе полугодие для возможного повторного повышения зарплаты бюджетникам и первой, и второй категории с учётом факта инфляции к осени.

Закладываются резервы на индексацию различных региональных социальных выплат и материальных расходов сети муниципальных и государственных учреждений. Это – достаточно большая сумма, на нее приходится большая часть поправок в бюджет.