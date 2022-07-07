Новосибирская область добилась исторического максимума по валовому региональному продукту

По итогам 2021 года Новосибирская область показывает исторический максимум по валовому региональному продукту (ВРП), объем которого превысил 1,5 триллиона рублей. Об этом на 23-й сессии законодательного собрания Новосибирской области 7 июля заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. По его словам, основными драйверами роста экономики стали промышленное производство и сельское хозяйство.

Как доложил министр, индекс промышленного производства региона за 2021 год превысил общероссийский и составил 112% к уровню 2020 года, производство продукции сельского хозяйства достигло 115,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 2021 год составил 856,1 млрд руб. Рост промышленного производства отмечен в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях, производство пищевых продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и других. В 2021 году аграриями Новосибирской области собрано 3,4 млн т зерна. По производству скота и птицы в 2021 году в хозяйствах всех категорий Новосибирская область занимает второе место в СФО.

Лев Решетников отметил, что в регионе продолжается рост инвестиционной активности. По итогам 2021 года в экономику Новосибирской области привлечено почти 300 млрд руб. инвестиций. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%. Работа по привлечению инвестиций является одним из важнейших приоритетов областных властей.

Высокую социальную значимость в формировании реального сектора экономики имеет развитие малого и среднего бизнеса. По итогам 2021 года, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Новосибирской области зарегистрировано свыше 143 тыс. субъектов МСП.

В 2021 году в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает первое место по объему введенного жилья. На территории Новосибирской области в 2021 году введено в эксплуатацию 2,005 млн кв. м жилья, что составляет 103,1% к аналогичному периоду 2020 года, или 29 935 квартир.

Доклад министра экономического развития Новосибирской области об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год единогласно поддержан сессией заксобрания Новосибирской области.