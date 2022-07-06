На бердском стадионе «Авангард» откроют велотрассу федерального уровня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона «Авангард» в городе Бердске. На обновленном стадионе за счет вынутых при строительстве грунтов будет построена велотрасса BMX всероссийского уровня. Пока что в регионе лишь одна такая трасса – в Новосибирске, на улице Выборной.

Реконструкция стадиона проходит в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по утверждённой правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области». В декабре 2021 года был завершён первый этап, сумма затрат составила 161 млн руб. В мае 2022 года начат второй этап реконструкции. Общая сумма затрат второго этапа – 153,7 млн руб. Данный этап включает в себя строительство трибун и подтрибунных помещений. Планируемый срок сдачи второго этапа – октябрь 2023 года.

