В июле новосибирцы могут наблюдать за пролетами Международной космической станции

На протяжении июля новосибирцы смогут наблюдать пролеты Международной космической станции над городом. Как сообщает Большой новосибирский планетарий, МКС видима каждую ясную ночь, при том иногда — по нескольку раз.

Лучшее время для наблюдения — вторая половина ночи, на которую в основном будут приходиться пролеты. Маршрут можно проследить с западного по юго-восточному направлению небосклона.

«Отличить МКС можно по плавному равномерному движению, словно белая немигающая звезда она перемещается по ночному небу, постепенно угасая в тот момент, когда станция для наблюдателя заходит в тень Земли и перестает отражать солнечный свет», — рассказывают в Большом новосибирском планетарии.

Видимость пролетов сохранится до 28 июля.