Реконструкция здания для новосибирского Театра Афанасьева близится к завершению

Самый масштабный объект, реконструируемый в регионе в рамках национального проекта «Культура», откроет двери для посетителей уже осенью. Ход реконструкции здания для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева проконтролировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«Близится к завершению реконструкция долгожданного и, пожалуй, самого амбициозного объекта национального проекта «Культура» в регионе. Уникальная сцена и современное оборудование позволят ставить спектакли с технологиями дополненной реальности. В помещениях созданы все условия для зрителей любого возраста, а также для маломобильных граждан. С учётом того, что работы идут с опережением графика, новый сезон театр начнёт уже в обновлённом здании. Открытие театра будет достойным подарком к 85-летнему юбилею области», – отметила Ирина Мануйлова.