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Реконструкция здания для новосибирского Театра Афанасьева близится к завершению

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Ход реконструкции проконтролировала замубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Самый масштабный объект, реконструируемый в регионе в рамках национального проекта «Культура», откроет двери для посетителей уже осенью. Ход реконструкции здания для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева проконтролировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«Близится к завершению реконструкция долгожданного и, пожалуй, самого амбициозного объекта национального проекта «Культура» в регионе. Уникальная сцена и современное оборудование позволят ставить спектакли с технологиями дополненной реальности. В помещениях созданы все условия для зрителей любого возраста, а также для маломобильных граждан. С учётом того, что работы идут с опережением графика, новый сезон театр начнёт уже в обновлённом здании. Открытие театра будет достойным подарком к 85-летнему юбилею области», – отметила Ирина Мануйлова.

Реконструкция здания для размещения театра по ул. М. Горького, 52 осуществляется за счёт средств областного и федерального бюджетов. Федеральное финансирование регион получает благодаря национальному проекту «Культура». В 2022 году выделено 293 млн. руб (81,4 из них – федеральные средства).

В настоящее время реконструкция театра находится на завершающем этапе, подрядная организация проводит финишные работы. По словам генерального директора ЗАО Ремонтно-строительного Управления №5 «Новосибирскгражданстрой» Михаила Голубева, готовность объекта составляет 88%.

Новое помещение позволит принимать до 70 тысяч зрителей в год и обеспечить для них комфортные условия. В здании будет отдельное репетиционное пространство, комфортабельные гримёрные для актеров, помещения под костюмерный, пошивочный и столярный цеха. Возможности нового пространства также позволят применять в постановках современные технологии.

Фото: архивы пресс-служб

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