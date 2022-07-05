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На площади Маркса в Новосибирске стартовали работы по озеленению

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Вокруг памятника маршалу Покрышкину высадят деревья, цветы и кустарники.

Весной этого в центр транспортного кольца площади Карла Маркса перенесли памятник Александру Покрышкину, ранее находившийся у ДК «Сибсельмаш».

Сейчас возле него есть дорожка, выложенная плиткой. Но в ближайшее время появятся цветы, кустарники и деревья.

«В настоящее время происходит планировка территории, устройство грунта, подготовка посадочных мест для зеленых насаждений», – сообщается в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Проект благоустройство центра транспортного кольца также предусматривает подсветку – возле памятника планируется установить фонари.

Фото: архивы пресс-служб

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