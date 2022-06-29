Андрей Травников поручил ужесточить контроль качества дорожно-строительных работ

Губернатор связал жесткий контроль качества с повышением дисциплины: недобросовестные подрядчики должны понять, что нельзя заработать в ущерб качеству, на экономии материалов и отклонении от проектных решений.



«Современные технологии и проектные решения позволяют делать дороги долговечными. Но если все нормы и требования не соблюдать и допускать отклонения, конечно, никакого качества не будет. Поэтому то большое количество дефектов, которое мы выявляем – это отражение нашего принципиального подхода. Мы все равно дожмем, все равно заставим всех поверить, что нарушать – себе дороже», – подчеркнул Андрей Травников.



В свою очередь, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщили, что в соответствии с поручением губернатора ужесточен контроль за качеством производства работ на региональных и муниципальных объектах. Следствием этого явилось выявление ГКУ НСО ТУАД большого числа нарушений требований нормативных отраслевых документов именно в процессе производства работ. Данное обстоятельно позволяет предотвратить выполнение некачественных работ и исключить появление дефектов, влияющих на условия безопасности дорожного движения.



«В настоящий момент выстроен многоуровневый контроль качества: заказчики увеличивают объем проверок и контролируют на этапе входного контроля соответствие тех материалов, которые применяются при производстве работ, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер. – На этапе операционного контроля дают экспертную оценку соответствия выполненных работ требованиям проектно-сметной документации. При лабораторном контроле качества, проверяются все те необходимые параметры, которым должна соответствовать дорога. В случае невозможности осуществления строительного контроля в полном объеме техническими заказчиками работ, данный контроль осуществляется независимыми инженерными организациями строительного контроля».