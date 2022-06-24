На День города в Новосибирске запустят дополнительный транспорт

26 июня общественный транспорт будет к услугам новосибирцев даже после одиннадцати вечера.
В мэрии Новосибирска сообщили, что «в День города, 26 июня, по завершении праздничных мероприятий будут организованы площадки общественного пассажирского транспорта для доставки жителей в отдаленные районы».
Дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы после 23 часов запустят от следующих остановок.
Остановка «Ул. Восход» — в 23:00:
· Троллейбус № 7 – до остановки «Станиславский ж/м»;
· Троллейбус № 6 – до остановки «Затулинский ж/м».
· Трамвай № 13 – до остановки «Гусинобродское шоссе» и до остановки «Ул. Писарева».
Остановка «М. «Речной вокзал» — в 23:00:
· Троллейбус № 13 – до остановки «Ул. Учительская»,
· Автобус № 8 "Речной вокзал" – "Цветной проезд";
· Автобус № 36 "Речной вокзал" – "Микрорайон Щ";
· Автобус № 54 "Речной вокзал" – "Ул. Твардовского".
Остановка «Ст. Матвеевка» — в 23.20.
· Автобусы № 54к – до остановки «СНТ «Кедр».
Кроме того, после 23 часов будут запущены три дополнительные электрички. Сесть на электричку можно будет также на станциях и платформах Центр, Правая Обь и Речной вокзал. Они отправятся по трем направлениям:
· Жеребцовское направление (для жителей Первомайского района) до станции Издревая;
· Южное направление (для жителей Первомайского района, Академгородка и Бердска) до станции Бердск;
· По маршруту Городской железной дороги (для жителей левобережья) до платформы Пригородный простор.
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