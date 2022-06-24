На День города в Новосибирске запустят дополнительный транспорт

В мэрии Новосибирска сообщили, что «в День города, 26 июня, по завершении праздничных мероприятий будут организованы площадки общественного пассажирского транспорта для доставки жителей в отдаленные районы».

Дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы после 23 часов запустят от следующих остановок.

Остановка «Ул. Восход» — в 23:00:

· Троллейбус № 7 – до остановки «Станиславский ж/м»;

· Троллейбус № 6 – до остановки «Затулинский ж/м».

· Трамвай № 13 – до остановки «Гусинобродское шоссе» и до остановки «Ул. Писарева».

Остановка «М. «Речной вокзал» — в 23:00:

· Троллейбус № 13 – до остановки «Ул. Учительская»,

· Автобус № 8 "Речной вокзал" – "Цветной проезд";

· Автобус № 36 "Речной вокзал" – "Микрорайон Щ";

· Автобус № 54 "Речной вокзал" – "Ул. Твардовского".

Остановка «Ст. Матвеевка» — в 23.20.

· Автобусы № 54к – до остановки «СНТ «Кедр».

Кроме того, после 23 часов будут запущены три дополнительные электрички. Сесть на электричку можно будет также на станциях и платформах Центр, Правая Обь и Речной вокзал. Они отправятся по трем направлениям:

· Жеребцовское направление (для жителей Первомайского района) до станции Издревая;

· Южное направление (для жителей Первомайского района, Академгородка и Бердска) до станции Бердск;

· По маршруту Городской железной дороги (для жителей левобережья) до платформы Пригородный простор.