Новосибирские власти собираются использовать активы Coca-Cola и IKEA

Власти Новосибирской области прорабатывают возможность использования активов компаний Coca-Cola и IKEA. В нашем регионе остался большой магазин и складские помещения шведской компании, а также завод по производству напитков. О планах в этом направлении рассказал вице-губернатор региона Сергей Нелюбов во время совещания с заместителем генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным.

Отметим, что компания IKEA недавно объявила о сворачивании своего бизнеса в России. Компания не видит возможности возобновить продажи в ближайшее время, поэтому планируют продать все свои фабрики в России. Об аналогичном решении заявила и компания Coca-Cola HBC AG.

«Мы выстроили взаимодействие с руководством кадровой службы этих двух предприятий, соответственно Coca-Cola и IKEA. Безусловно, головные учредители находятся за пределами региона, но у нас есть понимание по работникам с точки зрения их трудоустройства и предложения базы вакансий, и в том числе по обучению, поэтому мы сейчас работаем», – цитирует ТАСС Сергея Нелюбова.

Как отметил замгубернатора, глава региона дал персональное поручение Минпромторгу области, чтобы проанализировать работу предприятия. Ожидается, что в дальнейшем можно будет использовать их базу.

Фото: 2ГИС