Анатолий Локоть представил помощнику Путина проект развития новосибирского метрополитена

На Сибирском транспортном форуме мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах развития метрополитена Игорю Левитину, помощнику президента России Владимира Путина.

По словам градоначальника, на достройку Дзержинской ветки метро необходимо еще 26,7 млдрд рублей. Она запроектирована от станции «Золотая нива» до станции «Гусинобродская» в подземных тоннелях, а далее до «Молодежной» — в надземном варианте на крытой эстакаде.

Глава города также сообщил помощнику президента о том, как проходит строительство новой станции метро «Спортивная», которую планируется запустить этой осенью.

«Строительством этой станции мы даем сигнал центру: мы умеем, мы знаем как, у нас есть специалисты, у нас есть коллективы, технологии развития нашего метрополитена. И, чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра», — отметил Анатолий Локоть.

Фото: архивы пресс-служб