В Новосибирске построят инфекционную больницу более чем на 500 коек

«То, что здесь реализуется, – это самый современный в России проект инфекционной больницы, сделанный по самым лучшим мировым стандартам. Строительство идет по плану», – отметил, подводя итоги рабочей поездки Александр Жуков. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции и непростую экономическую ситуацию, найдены решения, позволяющие завершить строительство в срок, необходимое финансирование обеспечено, основные закупки оборудования произведены, а также найдены новые поставщики для замены оборудования, попавшего под санкции. «Не сомневаюсь, что объект будет построен, – сказал господин Жуков. – Со стороны государства мы обеспечим выполнение всех обязательств. Если потребуется дополнительная помощь на федеральном уровне, она будет оказана».

Фото: архивы пресс-служб