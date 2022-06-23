В Новосибирске построят инфекционную больницу более чем на 500 коек

Основной этап ее строительства начнется 1 июля.
На площадке строительства нового инфекционного госпиталя завершается подготовительный этап, все работы ведутся в соответствии с графиком, с начала июля строители приступят к работам основного этапа строительства. Первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков и первый замгубернатора Юрий Петухов 23 июня проверили ход реализации проекта.
Строительство новой инфекционной больницы вблизи поселка Садовый Новосибирского района идет полным ходом. О проводимых строительных работах доложил председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга «К1» Дмитрий Колосов. По его словам, в настоящее время завершаются работы в рамках подготовительного этапа, согласованные экспертизой. В частности, подготовлена строительная площадка, подготовлена к монтажу часть корпусов боксированных отделений. С 1 июля строители приступят к работам основного этапа. На площадке работают 70 человек и 15 единиц техники, в активной фазе строительства будут задействованы до 550 человек и 60 единиц строительной техники. Завершить объект планируется в третьем квартале следующего года.
Как пояснила главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» Лариса Позднякова, новый объект здравоохранения имеет важнейшее, стратегическое значение для инфекционной службы нашего региона. Новая инфекционная больница рассчитана на 504 койки и будет соответствовать всем современным стандартам. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также пять лабораторий, оперблок, а также хозяйственный и пищевой блок, собственная котельная. Медицинское учреждение оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации.
«То, что здесь реализуется, – это самый современный в России проект инфекционной больницы, сделанный по самым лучшим мировым стандартам. Строительство идет по плану», – отметил, подводя итоги рабочей поездки Александр Жуков. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции и непростую экономическую ситуацию, найдены решения, позволяющие завершить строительство в срок, необходимое финансирование обеспечено, основные закупки оборудования произведены, а также найдены новые поставщики для замены оборудования, попавшего под санкции. «Не сомневаюсь, что объект будет построен, – сказал господин Жуков. – Со стороны государства мы обеспечим выполнение всех обязательств. Если потребуется дополнительная помощь на федеральном уровне, она будет оказана».
Фото: архивы пресс-служб
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