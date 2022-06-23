На шесть автобусных остановок для Новосибирска потратят более 4,5 млн рублей

Новосибирск получит шесть новых автобусных остановок — заказ размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения».

По данным электронного аукциона, по одному павильону должны разместить на остановках «Театр "Красный факел"» на Ленина и «Телецентр» на Титова. И по два — на «ДОЦ им. Тюленина» и «Корпус № 7», по четной и нечетной стороне.

На пяти последних платформах подрядчик также обязан будет оборудовать заездной карман. Остановке «Театр "Красный факел"» таковой не требуется — по мнению заказчика, отсутствие кармана не затрудняет движение транспортных средств по улице Ленина.

«Павильон остановочного пункта общественного транспорта должен представлять собой сопрягаемую модульную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения и отдельно стоящей опрокидывающейся урны», — сказано в техзадании.

На остановки готовы потратить 4 678 407 рублей. Срок выполнения работ — до 1 октября этого года.