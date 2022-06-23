На День города в Новосибирске введут временный сухой закон

В Новосибирске ограничат продажу алкоголя в воскресенье, 26 июня. Во время проведения Дня города спиртные напитки нельзя будет приобрести в десяти местах сибирского мегаполиса. Об этом сообщили в мэрии.

Эта мера принята для поддержания общественного правопорядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций во время 129-летней годовщины основания Новосибирска. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

С полным списком «сухих локаций» можно ознакомиться по ссылке.

Что касается ресторанов и кафе, которые входят в «сухие зоны» — им рекомендовано перейти на безалкогольные напитки. Летние веранды должны закончить свою работу в 23.00.

«Структурные подразделения мэрии города Новосибирска, в полномочия которых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, усилят контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий», – отметили в городской администрации.