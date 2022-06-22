Губернатор Новосибирской области принял участие в заседании Президиума Госсовета

В ходе заседания была рассмотрена стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции провел 21 июня заседание Президиума Государственного Совета, на котором рассмотрели стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В работе Президиума Госсовета принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Подготовленная Минстроем РФ стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.
С основными докладами выступили зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Фото: архивы пресс-служб
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