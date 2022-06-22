Губернатор Новосибирской области принял участие в заседании Президиума Госсовета

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции провел 21 июня заседание Президиума Государственного Совета, на котором рассмотрели стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В работе Президиума Госсовета принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.