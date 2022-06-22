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24 июня новосибирцы смогут наблюдать за парадом планет

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Вслед за Сатурном на небо взойдут Нептун, Юпитер, Марс, Уран и Венера, а затем в стройном «астрономическом ряду» появится Луна.

На утреннем небе 24 июня новосибирцы смогут любоваться парадом планет. Все планеты, находящиеся в настоящее время на утренней видимости, выстроятся в линию.

В Большом новосибирском планетарии рассказали, что парад возглавит Сатурн, восход которого начнется к часу ночи по местному времени. За ним в небе появятся Нептун, Юпитер, Марс, Уран и Венера.

Планеты наблюдаются уже не первую неделю, но именно 24 июня утром парад дополнит Луна, разместившись между Марсом и Венерой. К четырем часа утра планеты выстроятся в «линию».

«Важно отметить, что «планетарное выравнивание» не следует воспринимать буквально. В действительности выстраивание планет Солнечной системы в один ряд, как это часто изображают на картинках, невозможно, — отметили в пресс-службе планетария. — Так как планеты движутся по разным орбитам в разных плоскостях в трехмерном пространстве, они не могут выстроиться в идеально прямую линию».

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