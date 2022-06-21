Более 110 плановых проверок бизнеса отменили в Новосибирской области

В Новосибирской области в соответствии с требованиями федерального законодательства, запрещающими проводить проверки бизнеса, из ежегодных планов органов исполнительной власти региона были исключены 113 контрольных (надзорных) мероприятий, из них 7 плановых мероприятий завершены досрочно. Взамен проверок в регионе возросло количество профилактических мероприятий.

Мораторий на проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий в отношении всех предприятий – от малых до самых крупных – был введен постановлением Правительства РФ в марте 2022 года. Данная мера будет действовать до конца этого года, а для IT-компаний – до 2025 года. О необходимости полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил президент России Владимир Путин. Правительство РФ должно в ближайшие месяцы определить конкретные параметры реформы.



«Министерство экономического развития Новосибирской области еженедельно осуществляет мониторинг соблюдения органами контроля моратория. Взамен проверок в регионе возросло количество профилактических мероприятий, таких как информирование, консультирование, выдача предостережений, профилактические визиты. Все вышеназванные меры позволяют снижать административное давление на бизнес и сокращать его издержки», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Органы исполнительной власти Новосибирской области на 2022 год запланировали проведение 132 контрольных (надзорных) мероприятий, 19 из которых были проведены до начала действия моратория. Также соответствии с постановлением Правительства РФ № 336 органы местного самоуправления Новосибирской области исключили из Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий все 9 запланированных на 2022 год контрольных мероприятий.



Федеральная мера затронула в том числе представителей IT-индустрии. Плановые и внеплановые проверки заменены на профилактику, консультирование и информирование.



«В Новосибирской области уже не первый год ведется активная и планомерная работа по снижению контрольно-надзорной нагрузки на IT-организации. Для нас важно, чтобы IT-бизнес чувствовал себя комфортно и имел возможность задействовать максимум ресурсов на решение своих непосредственных задач. Мы уверены, что это решение также, как и другие утвержденные меры поддержки отрасли, будет способствовать ускоренному цифровому развитию региона», – отметил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.



Еще одна принятая федеральная мера – автоматическое продление сроков действия разрешений (лицензий) на 12 месяцев, а также их упрощённое получение. Минэкономразвития региона напоминает – в случае нарушения моратория контрольными органами предприниматели могут обратиться в Минэкономразвития России, а в случае несогласия с решением контролеров можно подать жалобу по системе досудебного обжалования.



«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями бизнес-объединений региона по выработке алгоритма мониторинга соблюдения контрольными (надзорными) органами моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Стоит отметить, по данным на 17 июня жалоб на нарушения требований и случаев нарушения требований постановлений не имеется», – резюмировал Лев Решетников.