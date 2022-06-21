Какие праздничные мероприятия ждут новосибирцев на День города?

В Новосибирске ко Дню города не станут перекрывать улицу Ленина из-за ковидных ограничений. Главные праздничные мероприятия пройдут в парках. Об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Она отметила, что уже 25 июня представители мэрии отправятся к основателям Новосибирска: Тихомирову, Будагову и остальным.

«Первые лица пойдут на Заельцовское кладбище, где возложат цветы основателям. Потому что, если мы не знаем свою историю, мы не можем развиваться дальше», — сказала госпожа Терешкова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В 11:00, состоится открытие Заельцовского парка, а в 14:00 горожанам представят выставку, посвященную 125-летию Юрия Кондратюка.

«Потом торжественное мероприятие в кинотеатре Маяковского, а вечером — «Лунная соната» на набережной», — продолжила вице-мэр. Кроме того, в Нарымском сквере пройдет фестиваль «Кино на траве».

В День города, 26 июня, уже в 09:00 жители города смогут присоединиться к зарядке с олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной.

В 10:00 начнется официальное открытие Дня города на Михайловской набережной. По словам Терешковой, каждый район города будет отображать один из федеральных округов страны. Данный проект готовят в рамках эстафеты «Новосибирск – новогодняя столица России.

«Готовятся восемь кластеров, которые будут представлять округа нашей страны, и на День города будут мини-презентации. Например, Дзержинский район представит Сибирский федеральный округ. Основная идея — окрыленная Сибирь. Потому что Чкаловский завод — это крылья не только Дзержинского района, но и крылья страны», — рассказала Анна Терешкова.

Еще одной важной площадкой станет ГПНТБ, где представят все достижения новосибирской промышленности. Третьей площадкой станет «Берёзовая роща», где пройдет фестиваль ремесел «Ремесленная свобода».

День города завершиться фейерверками на Михайловской набережной. С 22:45 до 23:30 из-за салюта перекроют движение по Октябрьском мосту.